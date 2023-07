“Non sono una signora” | malore per Roberta Capua | “Non respiro”

Leggi su dilei

(Di venerdì 7 luglio 2023) Prosegue il successo di Nonuna, programma condotto da Alba Parietti, che conduce gli spettatori nel mondo delle drag queen. Numerosi personaggi dello spettacolo sicimentati in questa sfida, come. Si è sottoposta al complesso processo di trasformazione, affidandosi alle sapienti mani dello staff Rai. Ha avuto modo di esibirsi, sfidandoli, con Fabio Fulco, Filippo Nardi e Paolo Ciavarro. La loro identità è stata svelata, a differenza di quella della coppia The Nancies. Non tutto però è andato secondo i piani, come un video ben spiega. Uno spettacolo di drag non è cosa da tutti e non per una questione di gusti, bensì di talento e capacità di sopportazione.ha dimostrato ottime doti nel tenere il palco ma il suo corpo ha ...