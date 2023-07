Non solo l’Ucraina Dal Congo alla Palestina è strage di bambini

(Di venerdì 7 luglio 2023) I numeri dei minori vittime delle guerre è il più alto di sempre. “È un momento difficile nella storia dell’agenda suie i conflitti armati. Il rapporto di quest’anno del Segretario Generale (Report of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict to the Human Rights Council) comprende sia il più alto numero di gravi violazioni mai verificate dalle Nazioni Unite, oltre 27mila, sia il più alto numero di situazioni di preoccupazione”.rme Unicef sugli orrori delle guerre. “Gravi violazioni dei diritti dei minori” Sono le osservazioni del Vicedirettore generale dell’Unicef Omar Abdi al dibattito aperto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su ‘Come prevenire e rispondere alle gravi violazioni contro inei conflitti armati’. “L’Unicef è seriamente preoccupato per la ...

Secondo il ministro della Giustizia Éric Dupond - Moretti si tratterebbedi "decine di casi ...è servito a placare le polemiche l'emendamento, giunto dal gruppo del presidente Macron, che ......dovrebbe seguire i Saints in Championship: sulle tracce del 26enne, riporta Fanatik , c'è il Besiktas, con cui avrebbe già accordato i termini del contratto. Restano da definirealcuni ...Le universitàhannoil compito, ma anche il dovere di tracciare la strada di questo futuro. Occasioni di formazione sul campo come questa rappresentata dal Master di Terna sono una delle ...

TMW - Non solo Pulisic in arrivo: il Milan è in pressing per Reijnders e per Musah TUTTO mercato WEB

Non c’è solo questo: in nome della sicurezza nazionale e di una nuova legge anti-spionaggio, Pechino ha cominciato a intimidire le società di consulenza americane. A marzo sono stati arrestati cinque ...Non mettere la tua famiglia in pericolo di salute. Il latte va conservato solo in questo modo se no fa male! Il latte è essenziale per tutti noi. Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di nutrienti ...