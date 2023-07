Non se ne parla neanche | il governo protegge Delmastro | niente dimissioni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha chiesto l'imputazione coatta per il sottosegretario Andrea. Il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dai pubblici ministeri che avevano iscritto nel registro degli indagati il deputato di Fratelli d'Italia per rilevazione di segreto d'ufficio. Ma cosa prevede l'imputazione coatta? Viene disposta tramite ordinanza del giudice, non è tecnicamente un rinvio a giudizio ma dispone che la Procura, che aveva chiesto l'archiviazione, chieda invece per gli indagati un rinvio a giudizio. Ora la palla passerà al giudice per le indagini preliminari che dovrà fissare un'udienza. La vicenda nasce dall'esposto del deputato Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo che il deputato Donzelli in Aula aveva riferito di un colloquio in carcere dell'anarchico Alfredo Cospito detenuto al 41 ...