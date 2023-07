“Non la vogliono più | ha esagerato” Serena Bortone | marcia indietro della Rai | “Salta tutto”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Brutte notizie su. L’informazione è uscita fuori dai corridoi Rai e può cambiare il futuro lavorativoconduttrice di Oggi è un altro giorno. Sembrava praticamente fatta per un suo ruolo rilevante, ma i vertici di viale Mazzini si sarebbero indispettiti ed irrigiditi, alla luce di un suo gesto, e hanno deciso di darle una sorta di punizione. A confermareè stato il sito TvBlog, che ha fornito alcune anticipazioni. Il terremoto nella tv di Stato ha coinvolto diversi conduttori, infatti sono andati via Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata, ma ora ancheavrebbe ricevuto dalla Rai una comunicazione tutt’altro che positiva. Avrebbe dovuto fare qualcosa di importante, che avrebbe migliorato ancora di più la sua carriera professionale, ...

La presunta violenza avrebbe anche coinvolto un altro ragazzo che la giovaneha mai visto. Gli ... Ciuna quarantina di giorni prima che la 22enne formalizzi la denuncia. Da quanto risulta ...Per realizzarne una nuova cialmeno sei mesi. Se tutto va bene e ci autorizzano all'ampliamento per settembre, credo checi saranno problemi. Se invece andiamo per le lunghe, allora ...I centri del Gruppo Stellantisgarantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di testare ...si tratta di un semplice simulatore di guida, ma di un più sofisticato verificatore delle ...

Lo scrittore Aramburu: “Mi preoccupano i nuovi nazionalismi, i Paesi si chiudono in se stessi e non… Il Fatto Quotidiano

In una dura intervista. a El Pais, il regista di Mommy racconta la sua delusione e la sua frustrazione spiegando di essere pronto a lasciare il cinema ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...