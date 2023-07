Non la vedono arrivare neanche sui Social | Schlein ha meno visualizzazioni di Sardone e Paragone

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Non l’hanno vistasui: Elly, segretaria del Pd eletta alle primarie tra i commenti entusiastici della stampa, è una delusione continua anche sui. La riprova arriva dalla classifica dei Top 15 politici suidel mese di giugno, elaborata per Primaonline da Sensemakers. La segretaria dem è solo ottava, nella classifica guidata da Salvini e Meloni, superata per numero di interazioni eda Gianluigidi Italexit e Silviadella Lega. Nello specifico, Matteo Salvini al primo posto e Giorgia Meloni al secondo tengono saldamente il timone della classifica dei Top 15 politici suidel mese di giugno, elaborata per Primaonline da ...