“Non ho mai pianto così” Alba Parietti si riprende e lo ammette | finisce in lacrime in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023)è tornata in tv con Non sono una signora, lo show con cinque concorrenti che si cimentato in varie prove nelle vesti di Drag Queen. A giudicarle una giuria d’eccezione composta da Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr, mentre a tentare di indovinare le identità dei concorrenti invece si sfidano due squadre. Da una parte Mara Maionchi e Filippo Magnini, dall’altra Cristina D’Avena con Sabrina Salerno. La partenza di questo programma è stata rinviata più e più volte, fino a vedere la luce in questo inizio di estate 2023. Ospite dell’ultima puntata di Estate in, la padrona di casa ha confessato che sul suo show ci sono state troppe critiche preventive: “Cosa mai di meglio mi poteva capitare nella tempesta che c’è stata prima, preannunciata”. Ricordiamo che Non sono una signora avrebbe dovuto ...