“Non dire ca**” | “E allora Picazz*” E giù risate alla Ripartenza

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/noncazzo giusto.mp4 Sul teatro Petruzzelli di Bari, Massimiliano Lenzi e Sara Biacchi aprono ladi Nicola Porro. E lo fanno in modo decisamente poco politically correct. Una rappresentazione che ha divertito il pubblico. I due attori hanno analizzato tutte le difficoltà che ormai si incontrano nel fare arte, letteratura e spettacolo. Uno strazio. Usare un attore bianco per un personaggio nero è discriminazione. Parlare di Cristoforo Colombo fa incavolare Black Lives Matter. Capire come gestire la questione Lgbt e gender è diventato sempre più complicato. Per non parlare del rischio sessismo, rischio pornografia, rischio omofobia. “Questo non è politicamente corretto”, dice Sara Biacchi – la donna politically correct – al povero Massimiliano Lenzi. “Non...