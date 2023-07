NoiSiamoLeScuole questa settimana racconta la Scuola primaria “Padre Pio da Pietrelcina” di Valmontone RM

Infatti, "costruzione " aggiunge nell'intervista la Dirigente " si innesta anche sui finanziamenti del PNRR ricevuti dalle scuole per investimenti in strumentazioni digitali e formazione dei ...Infatti, "costruzione " aggiunge nell'intervista la Dirigente " si innesta anche sui finanziamenti del PNRR ricevuti dalle scuole per investimenti in strumentazioni digitali e formazione dei ...