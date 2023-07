No! Questo video non mostra un’esplosione nella «sede ufficiale del Parlamento Europeo a Strasburgo»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Riscontriamo diverse false notizie associate alle proteste che agitano la Francia, scoppiate a seguito della morte del 17enne Nahel ucciso da un agente di polizia a Nanterre (Parigi). Circola undove verrebbe ripresa, secondo la narrazione di diversi utenti, una presunta esplosione presso «ladel». La clip circola almeno dal 4 luglio con questa descrizione, ma da nessuna parte si riscontra un avvenimento del genere. Di fatto, si tratta di una narrazione falsa. Per chi ha fretta: Gli edifici ripresi nelnon sono per nulla simili a quelli del. Si tratta di un altro quartiere della cittadina francese. I disordini del ...

