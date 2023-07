Neymar | ancora guai | la multa è salatissima

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’asso brasilianoè un fuoriclasse anche nel mettersi nei: irrogata unaal fuoriclasse del PSGJr continua a far parlare di sé ma non per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Operato alla caviglia destra il 10 marzo,era atteso alla fine della scorsa settimana a Parigi per iniziare la sua preparazione ... il brasiliano èin Patria dove si diverte nella sua ...Fanalino di codail Centro Italia , che registra una lieve flessione: appena 30 Comuni (solo ... Leggi Anchemultato per reati ambientali: ha deviato un fiume e rimosso alberi per fare un ...Si parla di giocatori e - dopo aver chiarito che non haparlato con- il tecnico spagnolo non può tirarsi indietro dall'affrontare il caso Mbappé. Ma non si scopre: "Quando ho firmato - ...

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 LUG - Un procuratore in Brasile ha comminato una sanzione da 3,3 milioni di dollari al calciatore Neymar per aver costruito un lago artificiale nella sua villa alla perifer ...Posticipato il rientro a Parigi del fuoriclasse che resta in Brasile per risolvere i guai con la giustizia per la sua abitazione.