New York | una legge contro i pregiudizi dell’intelligenza artificiale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le aziende di NewCity che utilizzano dei programmi d’intelligenzaper gestire le assunzioni dovranno dimostrare che il software che impiegano non segue criteri discriminatori, sessisti o razzisti. first appeared on il manifesto.

Lo riportano alcune testate americane - come ilPost - oppure britanniche, come il Dalily Mail Ma anche Jack Harlow, Zayn Malik (in foto) Gordon Ramsay, Karlie Kloss, Liam Payne ed Ellie ...'Se è il progetto giusto, lo farà.' Sebbene la fonte non specifichi se l'attore sarebbe tornato per un altro film sui Pirati, ilTimes ha sottolineato in un articolo dello scorso 5 giugno ...Lo ha detto il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle indiscrezioni delTimes. 'Stiamo valutando la cosa con attenzione', ha ...

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 71,84 dollari QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo studio di architettura Ballman Khapalova ha ristrutturato una fattoria degli anni ’80 a Saugerties, New York, per renderla una casa contemporanea con vista ingrandita sul paesaggio circostante.New York, 6 luglio 2023 - Droni contro squali, e i piccoli esploratori volanti a guida remota si sono rilevati utili nel mettere in guardia i bagnanti di Long Island dai pericoli. Le immagini, che si ...