"Nessun pentimento". Chi è la donna che ha falciato con l'auto un'intera famiglia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Latedesca che ha trovolto e ucciso il piccolo Mattia, il papà e la nonna si chiama Angelina Hutter. Era stata già denunciata perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. "Sono qui per fare un giro", ha detto ai carabinieri

Secondo quanto riferisce l'Ansa, ai Carabinieri non ha mostratosegno dio un accenno di rimorso per tre vite spezzate , stupendo persino i militari che la interrogavano prima di ...Ai Carabinieri non ha mostratosegno dio un accenno di rimorso per tre vite spezzate, stupendo persino i militari che la interrogavano prima di arrestarla per omicidio stradale per ...Ai Carabinieri non ha mostratosegno dio un accenno di rimorso per tre vite spezzate, stupendo persino i militari che la interrogavano prima di arrestarla per omicidio stradale per ...

Ai carabinieri non ha mostrato segni di pentimento per aver travolto e ucciso il piccolo Mattia, di soli due anni, il papà Marco Antoniello, di 48 anni, e la nonna del bimbo, Maria Grazia Zuin, di 65 ...E' stata arrestata dai carabinieri, in tarda serata, la cittadina tedesca di 30 anni che ieri era alla guida dell'Audi nera che ha travolto un gruppo familiare di quattro persone, uccidendone tre, a ...