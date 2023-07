NBA | Britney Spears denuncia | “La security di Wembanyama mi ha picchiato”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Poche settimane dopo il Draft, il cestista dei San Antonio Spurs Victorha già fatto parlare di sé. Purtroppo per lui non per le prestazioni sul campo da basket, bensì per un incidente che ha coinvolto. Are l’accaduto sui social è stata proprio la pop star, che ha dichiarato di esser stata malmenata e gettata a terra dalladel ragazzo. Secondo una ricostruzione dei fatti,avrebbe incontratoin un locale, chiedendogli di scattare una foto. Fatale però una mano posata sulla spalle del giocatore, che ha spinto laad intervenire e allontanare la cantante. Interrogato in conferenza stampa sull’accaduto,ha fatto spallucce: “Ho sentito ...

