Nato | pronto l' accerchiamento a Putin | Georgia e Moldavia pronte ad aderire Gli Usa sanno dove è Prigozhin Esclusiva

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Mala tempora currunt per Vladimir. Ormai non sa piùsbattere la testa. Una guerricciola (nelle sue intenzioni) cheva durare 15 giorni rischia di essere la sua pietra tombale. Il suo cuoco o per meglio dire "macellaio" di fiducia(a proposito: gli Usa fingono di non sapere d