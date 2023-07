Nations League Volley | Italia batte Slovenia e si qualifica per le Final Eight

🔊 Ascolta l'articolo Gli azzurri del volley maschile conquistano l'ottavo successo stagionale a Pasay City, nelle Filippine Nella competizione della2023 di Volley maschile, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria convincente contro la Slovenia, imponendosi con un punteggio di 3 - 0 (25 - 13; 25 - 20; 25 - 17). La partita si è ...Prosegue a gonfie vele il cammino degli azzurri in Volleyball. Dopo aver battuto 3 - 1 il Brasile, 3 - 2 il Cana, oggi gli azzurri hanno sfidato nel difficile match la Slovenia. Ad avere la meglio sono stati i nostri azzurri che hanno sconfitto la ...Tanto che domani alle 13 contro il Giappone, sin qui unica formazione ancora imbattuta di, proverà a fare un ulteriore upgrade per andare a mettere pressione sulla rivali , consapevoli ...

