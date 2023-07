Nations League | Italia travolgente | è alle Final Eight

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ottava vittoria per l'e obiettivoraggiunto per gli azzurri di De Giorgi che si sbarazzano dei vicecampioni d'Europa in tre set. Domani ultima gara con il Giappone13. La...

Chiude un muro di Russo Leggi anche, settima vittoria per l'Italia. Ma che fatica col Canada, Romanò e Michieletto super. L'Italia batte il Brasile Leggi i commenti ...L'Italvolley maschile è alle finalsche si disputeranno a Danzica a partire dal prossimo 19 luglio. I ragazzi allenati da Fefè De Giorgi battono (anche) la Slovenia e conquistano aritmeticamente il pass per la final eight.Nella partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball(VNL) maschile 2023 , l' Italia sconfigge con un netto 3 - 0 (25 - 13, 25 - 22, 25 - 17) la Slovenia e si qualifica per le Finals di Danzica. Dopo le vittorie contro Brasile e Canada, ...

Volley Nations League, l'Italia supera il Canada col fiatone: gli Azzurri la spuntano al tie break Virgilio Sport

Con i vicecampioni europei della Slovenia gli azzurri vincono l’ottava partita e ottengono la qualificazione. Domani chiusura col Giappone ...L'Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-0 (25-13; 25-20; 25-17) nella Nations League di volley maschile, mandando al tappeto i balcanici dopo la finale degli Europei 2021 e la semifinale dei Mondiali ...