(Di venerdì 7 luglio 2023)sta per diventare mamma della sua prima bambina , avuta dal compagno Andrea Zelletta , conosciuto all'interno del dating show più famoso d' Italia , Uomini e Donne . L' influencer , ...

sta per diventare mamma della sua prima bambina , avuta dal compagno Andrea Zelletta , conosciuto all'interno del dating show più famoso d' Italia , Uomini e Donne . L' influencer , ...confessa ai fan di avere un po' di paura. Manca davvero poco al parto dell'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta , con cui sta per avere la sua prima figlia: ' Carciofina '. I due, ...è ormai vicina al parto , mancano poche settimane alla nascita della sua 'carciofina' e il suo pancione è esploso. Da subitoha voluto mostrare le sue forme, da subito non ha ...

Natalia Paragoni, gravidanza e sveglia all'alba: «Carciofina mi butta giù dal letto a calcetti» leggo.it

Natalia Paragoni sta per diventare mamma della sua prima bambina, avuta dal compagno Andrea Zelletta, conosciuto all'interno del dating show più famoso d'Italia, Uomini e ...Natalia Paragoni confessa ai fan di avere un po' di paura. Manca davvero poco al parto dell'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, con cui sta per avere la sua prima ...