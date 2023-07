Nastro Rosa Tour | a La Maddalena Wingfoil | WASZP e i Figaro Beneteau 3

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 7 luglio 2023) E’ nelle acque di Lache il Marina Militareè entrato nel vivo dell’edizione 2023: in Sardegna, dove nel corso delle prime due giornate il Maestrale teso ha impedito aidi regatare, la chiusura è stata in grande stile con tutte e tre le classi impegnate all’unisono.: a Lalo spettacolo delle vele Mentre i, usciti di buono mattino, mandavano in archivio i primi risultati, sfruttando le raffiche residue di Maestrale, isi fronteggiavano per il terzo giorno consecutivo sullo stesso campo di regata e i Benetau3 prendevano il largo alla volta di Napoli, sede della terza frazione di questa manifestazione ...