Nasce Threads | la sfida di Zuckerberg a Musk - Marco Hugo Barsotti

È la notizia del giorno. Meta ha lanciato.net ), il competitor/clone di Twitter che parte con un vantaggio competitivo immediato rispetto a Mastodon e Bluesky : i contatti di Instagram sono immediatamente disponibili anche inin simbiosi con Instagram, non a caso preferita a Facebook che continua a perdere interesse per i più giovani: una volta scaricata l'app, basta un tocco per accedere con il nome e l'...Meta è l'azienda di Facebook, WhatsApp e Instagram, econ un evidente (e dichiarato) "cordone ombelicale" che lo lega a Instagram. Instagram è il luogo virtuale in cui miliardi di ...

Nasce Threads, la nuova piattaforma di Zuckerberg L'INDIPENDENTE

Sbarca in America la nuova app di Meta che si ispira all’uccellino blu. In Europa non è ancora disponibile per ragioni legate alla privacy. Mister Tesla: "Sistematica e illegale appropriazione di prop ...Una società mineraria con sede in Norvegia ha concluso con successo la sua esplorazione di un giacimento di fosfato, affermando che la dimensione del giacimento è sufficiente a soddisfare la domanda g ...