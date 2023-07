NASCAR | un luglio ricco d’azione continua da Atlanta

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per la seconda volta in questo 2022 laCup Series si sposta adper una sfida che potrebbe regalare parecchie sorprese nella lotta per un posto nei Playoffs. La rinnovata location georgiana permette infatti a tutti di potersi imporre, un ‘mini’ Superspeedway unico nel suo genere. La ‘Quaker State 400 Presented by Walmart’ segue a ruota l’incredibile evento di settimana scorsa, il primo della storia in una pista cittadina. I muretti di Chicago (Illinois) non hanno mancato di regalare una gara oltremodo spettacolare, una tendenza che potrebbere anche in quel di Hampton. Chase Elliott (Hendrick Motorsports #9) ha vinto nella passata stagione davanti al proprio pubblico. Il campione 2020 della Cup Series è determinato a confermarsi in casa, una missione non scontata vista la tipologia del rinnovato ...