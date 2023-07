Napoli su Milinkovic-Savic | pazzesca idea | il piano di De Laurentiis!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una vera e propria bomba di mercato lanciata dal Corriere dello Sport, anche ilentra nella corsa per. Sarà un mercato bollente quello che riguarderà nelle prossime settimane i club di Serie A, con trattative e affari che entreranno sicuramente nel vivo. Anche ilscenderà prepotentemente in campo, iniziando a inseguire gli obiettivi prefissati. Uno di questi potrebbe essere davvero una sorpresa.su, due giocatori possono andare alla Lazio Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche gli azzurri sono entrati in corsa per l’acquisto di Sergej. Un vero e proprio asso del centrocampo, un calciatore in grado di spostare gli ...