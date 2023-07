Napoli | stampa estera | Psg e Real Madrid alla finestra per Osimhen

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo lo scudetto da grande protagonista, Victorè diventato sicuramente uno degli attaccanti più richiesti dalle big di tutta Europa. La speranza dei tifosi e del club partenopeo è ovviamente quella di trattenere il proprio bomber, ma in caso di offerte ‘monstre’ sarebbe difficile dire di no. Secondo la, il futuro diè legato a doppio filo a quello di Kylian Mbappé: nel caso non dovesse arrivare in questa sessione, il nigeriano rappresenta il piano B del, che potrebbe accontentare la richiesta di 180 milioni del. In caso di partenza di Mbappé, invece, sarebbe quindi il Psg a fiondarsi sul centravanti dei campioni d’Italia. SportFace.