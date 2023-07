Napoli | per la destra idea Faraoni del Verona

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilè alla ricerca di un rinforzo sulla fasciaper poter liberare Zanoli e piacedelIlè alla ricerca di un rinforzo sulla fasciaper poter liberare Zanoli e piacedel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri vorrebbero l’esterno destro come vice Di Lorenzo.

Sempre venerdì 7 asi fermeranno i lavoratori Eavlo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Faisa - Confail. Ma a questo si aggiungerà lo stop di 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00 di Orsa. L'...Il latitante era ricercato da quattro procure, quelle di Reggio Calabria, Milano, Genova e, ... le celebrazioniil 31esimo anniversario. FOTO A Palermo le istituzioniricordare quanto ...Il Bayern Monaco attacca ilOsimhen, Mourinho torna a Roma e vuole ritrovare il suo Dybala. Nella GALLERY le prime pagine di venerdì 7 luglio 2023 vai alla gallery

Torino, c'è una squadra della Premier che sfida il Napoli per Schuurs: è asta Calciomercato.com

Idea Faraoni come vice Di Lorenzo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come il Napoli voglia dunque dare a Zanoli l'opportunità di andare nuovamente a giocare in prestito… Leggi ...da quando si è liberato dal Napoli è già stato alla Continassa e parlato con le massime cariche bianconere e oggi finalmente ci sarà la firma ufficiale sul contratto con le consuete foto di rito.