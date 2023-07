Napoli | obiettivo Milinkovic-Savic | due giocatori per la Lazio che fissa il prezzo

... unche siamo riusciti a raggiungere, è che è anche un investimento per il futuro della Rai", ha sottolineato Sergio nella presentazione della nuova offerta a. I nuovi talk Per il ...Oggi, grazie al protocollo firmato con il Comune di, rinnoviamo questo impegno e rafforziamo la nostra vicinanza al territorio campano con l'di creare valore di lungo periodo e ...Commenta per primo Novità per la mediana della Lazio . Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport , secondo la quale i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Maxime Lopez del Sassuolo. L'ex ...

Napoli, obiettivo Milinkovic-Savic: due giocatori per la Lazio che ... Calciomercato.com

Il Napoli è alla ricerca del post Kim: non solo Scalvini nel mirino, il patron Aurelio De Laurentiis cerca alternative dal calciomercato ...L'ex direttore sportivo del Napoli assume lo stesso incarico a Torino, con l'obiettivo di scovare altri campioni con un occhio attento al bilancio. Ha firmato un contratto quinquennale. Prima degli ot ...