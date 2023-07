Napoli | la Lazio prova a soffiarti un centrocampista

Commenta per primo Oltre a Juve e Inter, ecco anche ilche ha chiesto informazioni su Milinkovic - Savic. Lotito fissa il prezzo, ci vorranno almeno ...due calciatori che piacciono alla, ...Commenta per primo Novità per la mediana della. Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport , secondo la quale i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Maxime Lopez del Sassuolo. L'ex Marsiglia - si legge - avrebbe addirittura ...38 gradi in Toscana,e Sicilia; . 36 - 37 gradi in Val Padana, Puglia e Basilicata. . Arriva ...: 32 gradi;. Foggia: 40 gradi;. Cagliari: 35 gradi;. Palermo: 35 ...

Accostato al Napoli, Milinkovic diretto alla Juve: già fatta per una contropartita alla Lazio Tutto Napoli

In casa Napoli si pensa a Davide Faraoni come possibile vice Di Lorenzo. L'arrivo del laterale liberebbe Zanoli che potrebbe così andare a giocare al Genoa. Lo riporta Sky Sport.Luca Pellegrini è vicino al ritorno alla Lazio. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'ipotesi più probabile per il futuro del laterale romano resta quella di un rinnovo ...