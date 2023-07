Napoli | il mercato è bloccato | il dopo Kim | le cessioni e le idee in entrata E Osimhen

La Juventus è al centro di diverse voci di, in attesa dell'ufficialità di Cristiano Giuntoli: ecco cosa sta succedendoCristiano Giuntoli, dopo l'addio alscudettato di Aurelio De Laurentiis, si appresta ad iniziare ufficialmente ...Calciomercato- Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'erede di Kim dal sito di Alfredo Pedullà di Sportitalia: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre .../ In attesa dell'addio ufficiale del difensore coreano per il Bayern di Moncao, ilcontinua a sondare ilin cerca dell'erede di Kim Min - jae . Uno dei profili maggiormente ...

Sfida con Sarri: il Napoli vuole beffare la Lazio Spazio Napoli

Il Napoli vuole trattenere Osimhen, De Laurentiis spara alto e allontana diverse pretendenti. Spunta anche il Real Madrid sul nigeriano.La Juventus è al centro di diverse voci di mercato, in attesa dell'ufficialità di Cristiano Giuntoli: ecco cosa sta succedendo ...