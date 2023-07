Napoli e Juve su Le Normand | ma gli azzurri sono in vantaggio

(Di venerdì 7 luglio 2023) È oramai certo l’addio di Kim al, dopo le visite mediche sostenute nei giorni corsi con il Bayern, si attende solo il pagamento della clausola e l’annuncio ufficiale del passaggio del difensore coreano. Ma cibuone nuove per ilsul fronte sostituto. Il nome è quello di Robin Le, difensore spagnolo, di proprietà della Real Sociedad. Il 26enne è legato al club di San Sebastian fino al 2026 ma nel suo contratto è presente una clausola che gli consentirebbe di liberarsi per 40 milioni di euro. Ilavrebbe aperto una trattativa, come riportato ieri da Schira, ma non solo il club azzurro è alla caccia del calciatore, anche lalo avrebbe messo nel mirino. Secondo quanto riportato dal ‘elnacional.cat’ però il difensore francese preferirebbe il ...

Sergej Milinkovic - Savic è uno dei nomi più caldi del calciomercato, trae Inter si sarebbe inserito il ...... ma l'ex Ds delè già lavoro sul mercato per riportare in alto la 'Vecchia Signora'. ... Tra Iling e Soulé lapotrebbe incassare un pacchetto vicino ai 50 milioni, fondamentale per tentare un ...Incognite Vlahovic e Chiesa per la nuova, che accoglie Cristiano Giuntoli dal. Onana ha il suo erede tra i pali nerazzurri: Sommer . TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle ...

Il Napoli paga la clausola: la Juventus è solo un ricordo CalcioMercato.it

Giuntoli, parla lo zio: «La Juve era il suo sogno, lavora 20 ore al giorno e conosce tutti i giocatori del mondo». Alla scoperta del nuovo dt bianconero Tuttosport ha intervistato Raffaello Giuntoli, ...Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Juve, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Milinkovic, una risorsa per Sarri e un problema per la Lazio, come l ...