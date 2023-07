Napoli | De Maggio annuncia nuova partnership | “Marchio storico e conosciuto in tutto il mondo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il direttore di Kiss Kiss, Valter De, si è soffermato sulla possibiledel. Aria di cambiamenti in questa stagione per ildi Aurelio De Laurentiis. Non solo l’allenatore o alcune delle pedine che lasciano per sempre il club partenopeo, ma novità anche in ambito di. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il, dopo 33 anni dall’ultima vittoria, hanno salutato con nostalgia il lorosponsor principale “Acqua Lete”, che li ha accompagnati dalla Serie C fino alla conquista del titolo italiano. La prossima settimana verranno svelate le nuove divise e ilche prenderà il posto della celebre acqua minerale campana. Molto probabilmente si tratterà di ...