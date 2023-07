(Di venerdì 7 luglio 2023) I l grande obiettivo delper la difesa, Max, è già al lavoro con il Wolverhampton in Portogallo: è in Algarve, dove ieri è cominciato il ritiro precampionato dei Wolves. Una preparazione ...

E Kilman vale 40 milioni di euro: non sono sufficienti neanche i 35 offerti dal. La distanza non è mica incolmabile e si tratta. Si attende . Anche perché tutta Europa sa che sono in arrivo i ...Tenerlo senza indebolire la Lazio sul, con il rischio di perderlo a zero e non vederlo nei ... Da parte di Juve, Inter e, scrive il quotidiano sportivo, ci sono stati solo sondaggi, nessuna ...

Napoli, campo libero per Kilman ma serve lo sconto Corriere dello Sport

Max Kilman, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport,sarebbe in prima fila per la sostituzione di Kim al Napoli.