Nadalija Stevanovic con la grinta di Rafa | con l' amore e lo slice ha scoperto… l' erba!

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nel tourbillon di mille partite da recuperare per pioggia, in un grabnde torneo come Wimbledon, si perdono qua e là certe storie nelle storie. Come quella di Natalijache, a 278 anni, ...

E QUEL SOPRANNOME OMAGGIO A NADAL Oggi il suo idolo è il connazionale Djokovic, ma da bambina la chiamavano "" per come corresse e lottasse come una furia proprio come il ...E QUEL SOPRANNOME OMAGGIO A NADAL Oggi il suo idolo è il connazionale Djokovic, ma da bambina la chiamavano "" per come corresse e lottasse come una furia proprio come il ...

“Nadalija” Stevanovic con la grinta di Rafa: con l'amore e lo slice ha ... SuperTennis

Nel tourbillon di mille partite da recuperare per pioggia, in un grabnde torneo come Wimbledon, si perdono qua e là certe storie nelle storie.