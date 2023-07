Mutui | ecco il vero peso dei tassi Ma il governo entra in azione

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le banche cli di mezzo mondo, a cominciare da Federal Reserve e Bce, non hanno per il momento la benché minima intenzione di togliere il piede dal gas deidei. Il denaro oggi nella zona euro, costa il 4% in più rispetto a un anno fa e con la ragionevole prospettiva di un ulteriore rialzo al 4,25%, forse già entro il mese di luglio. Per chi ha un mutuo a tasso variabile, sono dolori e anche forti, visto che l’impennata deiper mano di Francoforte può comportare un aumento della rata mensile fino al 70%. IL DOCUMENTO DELLA FABI Per dare la cifra delle difficoltà di migliaia di famiglie italiane, Formiche.net ha visionato un documento elaborato dalla Fabi, la Federdei bancari italiani. Ebbene, ad oggi in Italia, tra sofferenze, inadempienze probabili e rate scadute, ammonta a ...