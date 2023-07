Musica italiana in lutto | addio all’amato cantante

(Di venerdì 7 luglio 2023)nella, il noto artista si è spento all’età di 68 anni. La notizia è stata annunciata mercoledì, mentre ieri sono stati celebrati i funerali. Dopo l’annuncio della sua scomparsa, tantissimi artisti hanno scritto messaggi di cordoglio. Il maestro, infatti, era molto stimato nell’ambiente, sia come uomo che come professionista. (Continua…) Leggi anche:in: l’amataè morta a soli 48 anni Leggi anche: Sport inal giovane campione: morto in modo atroce a soli 18 anninellaal notoLaperde uno dei suoi maestri. Il noto ...

Perché poi è come nella: parla lae parla il campo nello sport. Iniziamo da lì. Poi ... e vede diverse collaborazioni con alcuni dei nomi più apprezzati della scena urban, tra ...In attesa dell'inizio della partedel tour, la voce di Io canto ha aggiunto altre date ... approfondimentoe concerti, tutti i video Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per ...... dal 17 ottobre Altra novità della second time è Con gli occhi del musicista , con Enrico Ruggeri che condurà gli spettatori in viaggio con artisti che hanno segnato laPour Parler ...

Sergio, l'effetto Sanremo continua per la musica italiana Rai Storia

proponendosi come autore o arrangiatore contaminando il pop e la musica classica. Compone le musiche di scena per diversi teatri italiani, collaborando con i più importanti registi teatrali italiani ...Sabato 8 luglio, nella Chiesa della Santissima Trinità a Forlì, alle ore 21.00 il pianista Alessio Ciprietti, vincitore del primo premio assoluto nella dodicesima edizione del Concorso Pianistico Inte ...