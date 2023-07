Muore per 20 minuti dopo arresto cardiaco Poi si risveglia | ciò che racconta è miracoloso

(Di venerdì 7 luglio 2023) È qualcosa di veramente straordinario quello che è accaduto ad un giovane di soli 17 anni. Un fatto al quale non c’è una spiegazione. I medici avevano constatato une il suo cuore non batteva più. Il ragazzo aveva avuto un malore durante l’ora di ginnastica, a scuola. Per 20la sua vita è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Nel teatro greco si avevano tre tragedieuna sola commedia, poi è arrivato Dario Fo con Il ... E non è un caso che quandoun attore, spesso si rilevi indifferenza, ma quandoun comico, ...Nel 1987Mario Formenton che, dopo l'uscita di Giorgio, aveva preso il comando del gruppo. ... Litigano e chiamano i soccorsi: De BenedettiCristina e BerlusconiMimma. Scoppia la guerra ...... con un ritmo travolgente e una melodia "criminale" (a tutti gli effetti) che finisconomettere in secondo piano un testo demenziale ("Uccidimi di notte col silenziatore / tanto non si...

Bologna, cagnolino dimenticato in auto: muore per il troppo caldo il Resto del Carlino

Una bambina di 8 anni è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano. Giunta in condizioni disperate all'ospedale Santobono di Napoli, per lei non c'è ...Un altro cucciolo è stato invece salvato a Dozza: era stato abbandonato in un cassonetto. Accertamenti dei carabinieri su entrambi gli episodi ...