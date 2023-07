Mourinho | le motivazioni della squalifica | «Ha leso la reputazione di Chiffi e della Figc»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il Tribunaleha reso note leche hanno portato allaper 10 giorni dell’allenatoreRoma (con annessa multa di 50mila euro) per le accuse mosse all’arbitro Danielein occasionepartita contro il Monza del 3 maggio scorso.aveva parlato dicome del «peggior arbitro trovato nella mia carriera». In conseguenza del comportamento del suo tecnico, anche la Roma è stata punita con un’ammenda di 50mila euro. Il Tribunale Federale scrive che le affermazioni disono ampiamente documentate e che, “rilasciate a tv ed organi di stampa senza dubbio travalicano i limiti di una ammissibile critica all’operato dell’arbitroe ...

In questo momento non ho particolari per prendere in considerazione offerte di questo tipo. Magari quando mi scadrà il contratto, potrei prendere in considerazione un'esperienza di un ...... alle ufficiali si tratta di una bocciatura tecnica per tutti, ma è difficile credere che lo sia per il primo, Serra, l'autore dell'ormai famoso diverbio ('Vai a casa!') con.

Il TNF ha spiegato il perchè dei dieci giorni di squalifica: “Ha leso l’organizzazione federale nel suo complesso” Il Tribunale nazionale federale ha pubblicato le motivazioni riguardo la squalifica d ...Lo Special One salterà le prime due sfide del nuovo campionato contro Salernitana e Hellas. Lo Special One "ha senza dubbio leso gravemente, non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gar ...