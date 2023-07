Mosca | Peskov | ' Non ci sono prospettive per un dialogo tra Russia e Ucraina'

... oggi, a Istanbul per incontrare il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , e il portavoce del Cremlino, Dmitryfa sapere che l'incontro sarà seguito "molto attentamente" dae che non è ...seguirà con particolare attenzione il vertice tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello ucraino Volodymyr. A dichiararlo il portavoce del Cremlino Dmitry, che non esclude un ...... dice il portavoce di Putin, Dmitry. Il Cremlino assicura che continuano a essere valide le dichiarazioni di sabato scorso, quandoe Minsk hanno discusso del trasferimento di Prigozhin ...

Mosca, Peskov: "Non ci sono prospettive per un dialogo tra Russia e ... TGLA7

"Ci auguriamo che la polemica inerente l’ex ambasciatrice italiana in Svezia e in Belgio che quando era ancora in servizio firmava sotto falso nome interventi filorussi su Il Fatto Quotidiano serva ad ...Il Cremlino; "La parte russa non ha mai chiuso la porta al processo negoziale, ma finora non vediamo alcuna prospettiva per questo processo negoziale".