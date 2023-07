Mosca e i negoziati per la pace | ' Non ci sono i presupposti' E su Erdogan

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Russia è sempre aperta aicon l'Ucraina, ma al momento non ciprospettive per tali colloqui, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 'A vari livelli, compresi quelli ...

'Abbiamo detto a vari livelli, compreso quello del vertice, che la parte russa non ha mai chiuso la porta ai. Ma per ora non vediamo alcuna prospettiva di un processo negoziale di questo tipo'. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.... Dmitry Peskov fa sapere che l'incontro sarà seguito "molto attentamente" dae che non è da ... Suidi pace Peskov ha parlato anche dei possibiliper la pace in ...La Russia è sempre aperta aicon l'Ucraina, ma al momento non ci sono prospettive per tali colloqui, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 'A vari livelli, compresi quelli più alti, abbiamo affermato ...

Prigozhin accetta il negoziato e ferma la Wagner: “Non sia versato sangue russo, torniamo alle basi" - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bielorussia - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bi RaiNews

Il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che seguirà "molto attentantamente" l'incontro di Zelensky con Erdogan ...Il Cremlino; "La parte russa non ha mai chiuso la porta al processo negoziale, ma finora non vediamo alcuna prospettiva per questo processo negoziale".