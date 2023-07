Morte di Attanasio | al processo lo Stato rinuncia ad esser parte civile | lo sfogo del padre

(Di venerdì 7 luglio 2023) Alper l’uccisione dell’ambasciatore d’Italia in Congo, Luca, di Limbiate, loItaliano non sarà. All’udienza di oggi davanti al Gup del Tribunale di Roma, era l’ultima occasione per formalizzare la presenza ma dal Governo Italiano non è arrivato nessun segnale. Sgomento e sdegno sono stati manifestati daldi Luca, ...

...di omicidio colposo per non avere garantito la sicurezza dell'ambasciatore italiano Luca... "La verità è d'obbligo verso le famiglie e verso le tre personee anche, più complessivamente, ...A comunicarlo è stato il legale della famiglianell'apertura dell'udienza preliminare: l'...in Congo in un tentativo di rapimento a colpi di mitra poi fallito e conclusosi con ladi tre ...Mentre a Piazzale Clodio oggi si svolgerà l'udienza, occorrerà guardare ancora una volta a chi non vuole dimenticaree scenderà in piazza per chiedere chiarezza sulla sua: ci sarà il ...

Anche lo Stato sia vicino alla famiglia Attanasio Avvenire

Protesta questa mattina a piazzale Clodio, nella cittadella giudiziaria di Roma. Ciò in occasione dell’udienza preliminare di fronte al Gup, che vede alla sbarra R. L. e M. L. R.. I funzionari del Pam ...Zakia Seddiki, e Salvatore Attanasio, moglie e padre dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 con il ...