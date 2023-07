Morta Isabella Verney | vinse il primo concorso di bellezza in Italia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si può dire che sia stata la pioniera di tutte le Missche si sono susseguite dal 1946 ad oggi.mercoledì 5 luglio a 97 anni,infatti ildiideato in, Cinquemila lire per un sorriso, al quale partecipò nel 1939 a soli quattordici anni,da cui ha avuto origine proprio Miss

