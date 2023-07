Monza | il no di Galliani al prestito di Arthur

Certo, la complicità del destino ci ha messo del suo: il 5 settembre 2020, ilneopromosso in ... ma Berlusconi non c'è per la positività al Covid, nei giorni in cui ancheè in quarantena.... ma l'exploit del, fatti i debiti paragoni, non è da meno: conquista per la prima volta nella sua storia la serie A, provocando quasi un infarto ad Adrianoper cui la squadra è stata ...Già senatore dal 2018 al 2022 con Forza Italia,in caso di elezione potrebbe essere costretto a lasciare la presidenza del, con il club che nel frattempo potrebbe passare a una nuova ...

Monza, Berlusconi: "Galliani è della partita, il sogno di papà va avanti" Sky Sport

Il Monza viene da uno straordinario primo campionato di Serie A giocato in maniera gagliarda. Un inizio stentato lasciava presagire il peggio, ma l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino ha rilancia ...E' il giorno di Roberto Gagliardini. L'ormai ex centrocampista dell'Inter è a un passo dal diventare un giocatore del Monza e ...