Monza | al via la stagione | primi test in vista della prima con l’Inter

(Di venerdì 7 luglio 2023) Mentre le società continuano in questo momento a essere concentrate sul calciomercato, è il momento di iniziare a preparare la prossima. Come nel caso del, che oggi ha aperto ufficialmente la sua preparazione inpartita contro. INIZIO – Si è aperto oggi ufficialmente il precampionato del, che sabato 19 agosto affronteràa San Siro in occasionegiornata di Serie A. I biancorossi si sono ritrovati per una giornata difisici e visite mediche di rito,di ricordare Silvio Berlusconi. Domani e domenica previsto ancora lavoro nel centro sportivo di Monzello,di partire per il ritiro di ...

Saranno Frosinone - Napoli e Empoli - Verona le due partite che daranno ilalla stagione 2023/2024 della Serie A. Oggi la Lega ha diffuso il calendario di anticipi e ...alle 20.30 contro il. ...... di proprietà del Comune ma gestita dalla cooperativa Proges, nel quartiere Corvetto, indei ... San Raffaele, San Gerardo di) in vista delle loro dimissioni per stabilire quanti potranno ...Il progetto di Andrea Levy prende ilall'Autodromo di, dove il prototipo è già stato presentato in occasione del Mimo, ma il disegno è nato sotto la Mole. Prodotta in soli sette esemplari ...

Via degli Zavattari: divieti per lavori Comune di Monza

Alla vigilia della 6 Ore di Monza, quinto round del Mondiale endurance, il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti hanno consegnato a Coletta un ...Parcheggi, navette e piano della mobilità. E' tutto pronto per l'attesissimo concerto monzese di Bruce Springsteen. Monza Mobilità, in collaborazione con il comune e l'organizzatore Barley Arts, ha in ...