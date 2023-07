Mondiali donne 2023 | l’Italia è già ad Auckland tra sorrisi ed entusiasmo

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il conto alla rovescia è già partito. Quando mancano 17 giorni all’esordio nel Mondiale femminile,femminile è atterrata alle 11 del mattino ad, dove la delegazione azzurra risiederà per la prima fase del torneo. Sin dall’arrivo in Nuova Zelanda, grandeattorno alla nazionale italiana che, dopo pranzo, hanno subito sostenuto un primo allenamento con risveglio muscolare nonostante la pioggia e un clima tutt’altro che accomodante. La prima partita delle azzurre è in programma il 24 luglio con l’Argentina (ore 8 italiane), poi il 29 luglio (ore 9.30 italiane) e il 2 agosto (ore 9 italiane) al Regional Stadium di Wellington, la capitale neozelandese, le sfide contro Svezia e Sudafrica. SportFace.