Mississippi Burning – Le radici dell’odio | una storia vera ha ispirato il film?

(Di venerdì 7 luglio 2023)– Le, ildel 1988 di Alan Parker, è liberamentealladell’omicidio di tre attivisti per i diritti civili del. Nella notte tra il 21 e il 22 giugno del 1964, tre rappresentanti del movimento movimento per i diritti civili degli afroamericani, James Earl Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner, furono freddati a colpi di pistola, dopo un inseguimento, da alcuni membri del KKK. Con il supporto dello sceriffo della Contea di Neshoba. Qui, Chaney, Goodman e Schwermer si recarono per convincere i cittadini afroamericani a iscriversi ai registri elettorali. L’azione non rimase impunita, visto che l’FBI indagò prima sulla sparizione dei tre e, successivamente, sulla ...

Alan Parker dirige Gene Hackman (Orso d'argento alla Berlinale) e Willem Dafoe in- Le radici dell'odio

Estate del 1964 in un piccolo centro dello stato del Mississippi. Due agenti dell' Fbi indagano sulla misteriosa scomparsa di tre attivisti del movimento ...