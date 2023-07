- Le radici dell'odio", questa sera alle 21.25 su La7 il film del 1989 con Gene Hackman. Ecco la trama. Estate del 1964 in un piccolo centro dello stato del. Due agenti ...Alan Parker dirige Gene Hackman (Orso d'argento alla Berlinale) e Willem Dafoe in- Le radici dell'odio , in onda su La7 alle 21.15. IN CINA CON BRUCE LEE Su Rai4 (canale 21) alle ..." Le radici dell'odio, ore 21:15 su La7 Gene Hackman e Willem Dafoe in un thriller in cui due agenti dell'FBI indagano su alcune morti generate dal Ku Klux Klan. I delitti del ...

“Mississippi Burning – Le radici dell’odio”, alle 21.25 su La7: la trama del film con Gene Hackman Globalist.it

“Mississippi Burning - Le radici dell’odio”, questa sera alle 21.25 su La7 il film del 1989 con Gene Hackman. Ecco la trama.21.15 MISSISSIPPI BURNING – LE RADICI DELL’ODIO Regia Alan Parker con Gene Hackman, Willem Dafoe, USA 1988, Drammatico Estate 1964 in un piccolo centro del Mississippi. Due agenti dell’Fbi indagano ...