Missili russi su Leopoli | almeno cinque vittime

(Di venerdì 7 luglio 2023)morti, trentasette feriti, sessantaquattro persone evacuate e altre sette salvate da sotto le macerie. È il bilancio fornito ieri dal ministero dell’Interno di Kiev dopo l’attaccostico russo first appeared on il manifesto.

Ucraina, la diretta - Missili russi su Leopoli: 4 morti. Nyt: "Usa verso l'invio di bombe a grappolo a Kiev". Domani ... Il Fatto Quotidiano

Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina è stata colpita un’area protetta dall’Unesco: è accaduto la notte scorsa a Leopoli, dove i missili russi hanno centrato un complesso residenziale ...Il sindaco di Leopoli: “È l’attacco sui civili più grande da inizio guerra”. Per l’intelligence ucraina calano i rischi di un attacco alla centrale di Zaporizhzhia. Lukashenko: Prigozhin è a San Pietr ...