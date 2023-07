Milinkovic | sondaggio del Napoli | l’ipotesi è cedere Zielinski e Politano come contropartite CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ilha chiesto informazioni alla Lazio perSavic. Non solo il, anche Juventus e Inter. Lotito chiede 40 milioni. Ma ilpuò convincerlo inserendo nella trattativa due. Il quotidiano sportivo scrive: “Juve,e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Miliknovic, una risorsa per Sarri e un ‘problema’ per la Lazio,l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti,ci ha ribadito ieri mattina al telefono e con l’intenzione di resistere, pur lasciando intuire i dubbi: la ...