Milinkovic-Savic | il Napoli in contropiede sulla Juve

(LaPresse) - Calciomercato.itDiversi gli obiettivi nei radar del nuovo capo dell'area tecnica bianconera, uno su tuttiper il centrocampo di Massimiliano Allegri.Il futuro di Paul Pogba non sembra essere messo in discussione nemmeno con le voci di, ma dall'Arabia insistono Il futuro di Paul Pogba non sembra essere messo in discussione nemmeno con le voci di, ma dall'Arabia insistono. Secondo quanto riportato da ...Ovvero. In casa Juve c'è ancora un certo scetticismo sul pieno recupero di Pogba mentre l'occasione di arrivare al Sergente, in scadenza di contratto nel 2024, resta ghiotta e ...

Il Napoli fa sul serio in questo calciomercato estivo, inserimento per Sergej Milinkovic-Savic: pronte due contropartite da offrire alla Lazio ...La Juventus deve piazzare gli esuberi prima delle mosse in entrata: a rischio anche diversi giovani, ma servono delle offerte importanti ...