Milano | Ronzulli | ' tragedia che ci rattrista profondamente'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "A nome mio e dei senatori di Forza Italia esprimo cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime del rogo divampato la scorsa notte in una residenza per anziani di. Unache ci". Lo afferma Licia, capogruppo di Forza Italia al Senato. "La nostra vicinanza -aggiunge- va in questo momento a tutti coloro che stanno piangendo la scomparsa dei loro cari, avvenuta in un modo così tragico, e ai feriti, augurando loro una pronta guarigione. Un ringraziamento va alle squadre dei Vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta e sono riuscite a mettere in salvo tanti altri ospiti della struttura evitando un bilancio ancor più drammatico”.