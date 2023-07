Milano | “ragazza denuncia violenza sessuale da figlio di La Russa”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il fatto, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, risalirebbe allo scorso 18 maggio. Fonti procura: "Vicenda tutta da verificare". Indagine sul tavolo dei pm Leonardo Ladel presidente del Senato Ignazio, è indagato dalla procura diperdopo lapresentata, nei giorni scorsi, da una. “E’ una vicenda tutta da verificare”, fanno sapere fonti della procura meneghina. L’indagine è sul tavolo del pm Rosaria Stagnaro e dell’aggiunto Letizia Mannella. Il fatto risale, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, allo scorso 18 maggio, quando la 22enne, in compagnia di un’amica, va in una famosa discoteca vicino al Duomo. Beve un drink, poi il buio. Si risveglia nel letto del giovane con la percezione di aver ...

... figlio 19enne del presidente del Senato, Ignazio La Russa, è indagato dalla Procura diper ...indagati è scattata dopo che agli inquirenti è arrivata nei giorni scorsi la denuncia di una...... le foto del loro amore AL SUO FIANCO DA TRE ANNI Fotogalley - Sara Marino, ecco lache ha rubato il cuore a Tananai A SAN SIRO Fotogallery - Luciano Ligabue conquistacon la sua ...Il fascicolo è in Procura a, sul tavolo del pm Rosaria Stagnaro, e le indagini sono ... L'indagine per stupro Secondo la ricostruzione del Corriere, laera a una serata in discoteca con ...

Ragazza denuncia: "Figlio di La Russa mi ha violentata". Il legale: "Nessuna costrizione" Sky Tg24

Un’accusa pesante quella che è stata rivolta al figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Una ragazza di 22 anni l'ha denunciato ...Ha causato notevole destabilizzazione una denuncia per violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache, figlio di Ignazio La Russa.