Milano | ragazza denuncia | Leonardo La Russa | figlio di Ignazio | mi ha violentata

A denunciarlo, unadi ventidue anni, famiglia benestante di, sua compagna di liceo. La Procura di" si apprende dal Corriere della Sera " ha aperto un'inchiesta. La serata in ...Leonardo Apache La Russa, 19 anni, figlio terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa, è accusato di stupro. Unadi 22 anni si è presentata alla procura diper raccontare una serie di presunti abusi che sarebbero avvenuti in seguito a una serata in discoteca. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. ...Sul caso adesso indaga la procura di. Secondo ladopo aver incontrato in discoteca il figlio di La Russa, avrebbe bevuto un drink e il giorno dopo, senza ricordare nulla si sarebbe ...

Il figlio di Ignazio La Russa accusato di violenza sessuale MilanoToday.it

La donna ha denunciato il ragazzo e la procura di Milano ha aperto un’inchiesta affidata al pm Rosaria Stagnaro e coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella. La denuncia parla di abusi che sarebbero ...“Mi disse che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti”. Leonardo Apache La Russa, il terzo figlio del Presidente del Senato, è accusato di stupro. A denunciarlo, una raga ...