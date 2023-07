Milano | ragazza che ha denunciato figlio La Russa sarà presto sentita da pm

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023), 7 lug. (Adnkronos) - La 22enne che haLeonardo Ladel presidente del Senato Ignazio La, forse già domani, dai pm diche indagano su quanto accaduto la notte del 18 maggio scorso. Si tratta di un'attività di indagine che si associa ad altre, come i riscontri sulle telecamere - quelle ancora in grado di fornire elementi utili alle indagini (la denuncia è stata presentata circa 40 giorni dopo il presunto abuso) - l'audizione dellache ha trascorso insieme alla 22enne la serata in discoteca, di persone che potrebbero aver notate le condizioni della giovane e dell'amico di Leonardo che sarebbe stato indicato, in modo sommario, in denuncia e che non risulta indagato. Il ...